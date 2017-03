Publicidade



Um adolescente de 17 anos de idade sofreu uma tentativa de homicídio em um bar localizado na Avenida José Amador dos Reis, Bairo JK II, Zona Leste de Porto Velho, na noite de segunda-feira (27). O menor foi atingido por um tiro na perna.

Conforme a polícia, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta de cor vermelha e passaram em frente ao estabelecimento comercial, quando avistaram o menor e começaram a atirar. A vítima ainda correu e se escondeu, mas foi atingida pelo tiro na perna. Em seguida, os criminosos fugiram.

A vítima foi socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Leste para receber atendimento médico e posteriormente foi encaminhado para o Hospital João Paulo II.

A polícia militar foi acionada e poucas informações foram colhidas junto a vítima que ficou internada no hospital sem o risco de morte. A polícia trabalha na possibilidade do crime estar relacionado com o tráfico de drogas.

Fonte: Rondoniagora