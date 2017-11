Curso de Bombeiros Civil: Matrículas serão aberta no próximo dia 02

Falando em oportunidades, sem dúvidas, se tem uma profissão que tem ganhado espaço e cada vez mais atraído pessoas, é a de Bombeiro Civil. Em todo o Brasil, milhares de pessoas tem optado por este segmento muito por conta da estabilidade financeira.

Estão abertas as inscrições para o curso de formação para bombeiros civis, oferecido pela empresa CSR Treinamentos, em Espigão do Oeste. O curso começa dia 09 de Dezembro.

Segundo o diretor comercial da empresa, Raí Fonteles, o mercado está em expansão, com a abertura de novas empresas que serão inauguradas a partir deste ano, e a previsão é que surjam novos postos de trabalho com salários que podem chegar facilmente aos R$ 2 mil por mês.

O curso terá 210 horas divididas em quatro meses de duração, com aulas teóricas e práticas, e todos os alunos receberão certificados com reconhecimento em todo o território nacional.

O preço é acessível e o pagamento é facilitado e pode ser parcelado em até 8X no cartão. O parcelamento também pode ser no boleto ou cheque.

As vagas são limitadas, e as matrículas podem ser feitas somente nos dias 02 e 03 /Dezembro das 09:00h às 15:00h, na Escola Monteiro Lobato em Espigão do Oeste.

A CSR Treinamentos é uma empresa conceituada e credenciada no CBMRO.

Informações nos telefones (69) 3322-7127, 8468-4123 e 9214-6682.