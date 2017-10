Daniel Pereira e Waltinho Lara apresentam para o presidente Michel Temer, proposta de exploração responsável em reservas indígenas

Ontem (19), o vice-governador Daniel Pereira, juntamente com o vice-prefeito de Espigão do Oeste Waltinho Lara, o senador Valdir Raupp e a deputada Marinha Raupp, foram recebidos pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, quando foram apresentadas demandas referentes à infraestrutura das rodovias, segurança pública, portos e em especial a questão das reservas indígenas em Rondônia.

O vice-prefeito Waltinho Lara, apresentou a questão e cobrou do Palácio do Planalto, uma solução para o problema que assola a região há tempos. Waltinho pediu que não se permita que os diamantes e a madeira, da reserva sejam retirados sem o devido controle do Estado, o que irá gerar riquezas e divisas para Espigão do Oeste e automaticamente para o Brasil e para Rondônia.

“O povo Cinta-larga continua a viver na miséria, e nossa floresta e riquezas minerais estão desaparecendo, essa situação precisa ter uma solução com um final feliz, Espigão do Oeste merece isso”, enfatizou Waltinho Lara.

Publicidade

Durante a vista ainda foram apresentadas outras demandas pelo vice-governador Daniel Pereira, como a necessidade de investimentos nas rodovias federais, em especial a BR-364 que hoje escoa a terceira maior quantidade de grãos do Brasil, segundo o vice-governador.

Daniel Pereira concedeu uma entrevista exclusiva para os apresentadores Adelson Francisco e Celso Ricardo da Mega 96,FM, durante o jornal Mega News. Ouça abaixo: