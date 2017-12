Debate de novos conceitos criativos amplia visão empreendedora da classe empresarial de Cacoal

Com os avanços tecnológicos da atualidade, a facilidade do acesso à informação e as diversas possibilidades que o mundo digital oferece, o Governo de Rondônia desafiou a classe empresarial do município de Cacoal e universitários a inovar suas estratégias para potencializar o setor ao viabilizar a palestra “Economia Criativa”, ministrada pelo professor doutor especialista em tecnologia, cultura e propriedade intelectual, Ronaldo Lemos, na última semana, no auditório da Faculdades Integradas de Cacoal (Unesc).

Ao apresentar novos conceitos, exemplos de iniciativas inovadoras utilizando tecnologias e bater papo com o público, Ronaldo Lemos ampliou a visão dos participantes sobre perspectivas de mercado e as diversas possibilidades criativas de empreender. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), foi idealizada pelo governador Confúcio Moura em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cacoal (Acic) com objetivo de disseminar o conceito do “Soft Power” defendido pelo palestrante como alternativa de explorar a criatividade e o conhecimento na busca de uma identidade própria.

Representando o governador, o secretário da Sepog, George Braga, incentivou os empresários a permanecerem otimistas, mesmo diante de uma das “maiores crises da história da República”. O secretário defendeu a atuação dos pequenos e médios empresários e produtores como fundamental para salvar o Brasil da atual crise econômica.

O superintendente de Esporte e Lazer do Estado, Rudnei Paes, também presente na solenidade de abertura, falou dos desafios lançados pelo governador, exemplificando alguns resultados já alcançados no âmbito da economia criativa como, por exemplo, o cadastro de mais de 1.300 artesãos no Programa de Cadastro Nacional do Artesanato. “Só em Cacoal temos 250 índios artesãos cadastrados. A cultura e o esporte são duas ferramentas importantes para o desenvolvimento da nossa econômica”, disse o superintendente.

A solenidade de abertura contou também com a participação da presidente da Acic, Daniela Bianchini, que na oportunidade agradeceu a parceria do governo do Estado na realização do evento; do subprocurador- geral de Cacoal, Ricardo Sá; e do representante da Unesc, Gustavo Reis.