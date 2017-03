Publicidade



Na última segunda-feira (20), foi realizado pela Polícia Civil de Espigão do Oeste, a prisão de Oscar Selvático dos Santos, que confessou ter matado o senhor Geraldo Nilton Tres. O crime ocorreu por volta de 12h30min da última sexta-feira (17) na Linha Zé Fernandes na Zona Rural do município, o instrumento utilizado teria sido um facão. O autor foi preso na última segunda, por volta dás 13 horas em uma residência de amigos em Espigão do Oeste, não resistindo a prisão.

Os agentes estavam investigando o homicício e constataram que Oscar era o principal suspeito, devido uma testemunha ter presenciado o crime.

Confira abaixo a entrevista dada pelo Delegado de Polícia Dr. Rafael Costa Dourado:



Fonte: Espigão Alerta