por Gessy Taborda

Alvo de uma denúncia muito forte de apadrinhamento político que poderia causar danos irreversíveis à unidade do Hospital do Câncer de Barretos em Rondônia, a deputada Marinha Raupp, mulher do senador Valdir Raupp, dificilmente vai segurar politicamente com condições de renovar mais uma vez o mandato de deputada federal.

Nem com todo o marketing eleitoral de que sempre desfrutou Marinha Raupp está melhor hoje do que quando começou sua carreira política. A deputada Marinha não exercita como antigamente o seu invejável jogo de cintura, que foi fundamental para a carreira política de seu próprio marido.

FALTA DE HUMILDADE

Se tivesse o dom da humildade e se tomasse doses de simancol, Marinha deveria reconhecer que está irremediavelmente desacreditada. Se parasse agora ainda teria chances de manter a pose de uma “figura de estado” em Rondônia. Mesmo se compreendesse que já está vivendo o dilema da “embalagem viciada”, a deputada certamente não terá coragem de parar, pois o poder está agarrado em sua pele.

Uma política assim, que motiva críticas e acusações com o peso das formuladas pelo diretor do Hospital de Câncer de Barretos pode até comprometer o desempenho eleitoral do Senador Raupp que, como se afirma, não endossa o apadrinhamento patrocinado por sua mulher.

SÍNTESE DA DENÚNCIA

A denúncia contra a deputada (por vários mandatos) do PMDB tem como autor nada mais e nada menos que Henrique Prata, o diretor do Hospital do Câncer. Segundo ele, a deputada assumiu o apadrinhamento da Clinica São Peregrino, mantendo seu credenciamento junto aos órgãos oficiais da Saúde no tratamento do Câncer, num esforço para garantir que “uma simples clínica, sem condições de garantir tratamento de ponta na especialidade do câncer” criando problemas aos pacientes com a utilizar equipamentos totalmente ultrapassados receba dinheiro público dentro de um sistema de esvaziamento do Hospital, referência de tratamento da doença na América Latina.