Publicidade

Com o objetivo de combater a criminalidade e dar agilidade ao sistema de inteligência da Polícia Civil de Rondônia, o deputado e coordenador da bancada federal, Nilton Capixaba (PTB-RO), ratificou o compromisso de destinar emenda de 25 milhões de reais para construção da nova sede do centro administrativo e operacional da Polícia Civil do Estado. A confirmação foi feita na última sexta, 11-08, durante o lançamento do Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) de Cacoal e Pimenta Bueno.

Representando o governador Confúcio Moura (PMDB), o vice-governador, Daniel Pereira (PSB), participou do evento, juntamente com diretor-geral da Polícia Civil, Eliseu Muller, deputado estadual Cleiton Roque (PSB), vereadores, além dos servidores que trabalharam na implantação do posto do IICC.

De acordo com Capixaba o objetivo desse Instituto no interior é reduzir o tempo de entrega de documentos para sociedade. O Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) em Cacoal, funcionará no prédio do Procon municipal, e em Pimenta na própria sede da Prefeitura.

Cacoal é uma cidade modelo para o sistema de vídeo monitoramento e que é um dos municípios que tem atenção à Segurança Pública com maior visibilidade, assim, a inauguração do Posto de Identificação é mais um reforço nessa área.

Conforme o diretor do Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) da Polícia Civil, Júlio Kasper, o antigo local de atendimento não era um ambiente adequado para o cidadão ir fazer o documento pretendido. Enfatizou que o apoio do deputado federal Nilton Capixaba é essencial para novos tempos para Polícia Civil de Rondônia. “Há mais de 20 anos nossa Polícia não era tão valorizada como os tempos atuais. Capixaba está devolvendo a dignidade para o servidor da segurança pública do Estado” disse.