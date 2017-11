Deputado Léo Moraes intercede junto ao Governo para garantir promoções a Polícia Civil de Rondônia

Após anos de espera, Governador Confúcio Moura assina decreto que garante reconhecimento das promoções atrasadas aos servidores da Polícia Civil de Rondônia. O deputado Léo Moraes, que intercedeu junto ao Governo, defendeu a promoção aos delegados e servidores de diversas áreas de conhecimentos e atividades da Polícia Civil.

“Estamos falando de profissionais que trabalham muito com pouco. Cito como exemplo a Central de Flagrantes que há pouco tempo foi interditada pela Vigilância Sanitária por não apresentar condições mínimas de trabalho. Mesmo assim o profissional está lá, exercendo seu ofício, trabalhando mais do que está previsto no regimento de suas atribuições.” Explicou o parlamentar.

Léo ressalta que o decreto desfaz uma injustiça com a categoria e parabeniza todos os sindicatos envolvidos em favor dessa causa como o Sindicato dos Delegados da Polícia de Rondônia (Sindepro), representado pelo Dr. Renato Souza; Sindicato dos Peritos Criminalístico de Rondônia (Simpec), em nome do Edilson Almeida; Sindicato dos Escrivães de Polícia de Rondônia (Sepro) através do presidente Osvaldo Barros da Silva e o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia (Sinsepol), em nome do presidente Rodrigo Marinho, que acompanhou desde o início e demonstrou que a união gera conquistas. “Já existe uma lei vigente e isso é um ato ordinário do poder executivo que cobramos muito para chegar a esse reconhecimento. Agradeço o deputado Léo Moraes por levantar a bandeira da Polícia Civil durante todos esses anos de luta.” Explicou Marinho.

“Quem acompanhou essa batalha viu o quanto foi difícil garantir mais essa conquista. Ficamos felizes com esse reconhecimento e vamos continuar lutando pelos outros interesses da Polícia Civil e de outras classes da segurança pública do nosso estado.” Concluiu Léo Moraes.