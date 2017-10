DER recupera via de acesso ao aeroporto do município de Cacoal

O Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) recuperou os 3.8 quilômetros da via de acesso ao Aeroporto de Cacoal. Foram restaurados os pontos críticos da pista e depois aplicado o micro revestimento com polímero, que tem como objetivo selar, impermeabilizar ou rejuvenescer a pavimentação asfáltica.

“O DER trabalha na recuperação das estradas utilizando tecnologia moderna de pavimentação asfáltica. O micro revestimento com polímero vai garantir mais tempo de vida útil a pavimentação e previne a infiltração de água no asfalto”, explica o diretor geral do DER, Ezequiel Neiva.

Outra frente de trabalho na recuperação de estradas está atuando, em 39 quilômetros, da RO-383, no trecho da BR 364 até a RO-010, acesso ao distrito de Nova Estrela de Rondônia, pertencente ao município de Rolim de Moura. Cerca de 80% dessa obra já está executada.

A Residência do DER em Cacoal, responsável pela execução e acompanhamento das obras na região de Cacoal, está trabalhando ainda, em 28 quilômetros, na recuperação da RO-471 no trecho da Br-364 até o município de Ministro Andreazza.

A recuperação de rodovias com micro revestimento asfáltico é uma ação do Projeto Asfalto Novo que já recuperou a RO-370 do Trevo de Colorado até o município de Cabixi com 37 quilômetros de extensão. A RO-370, 22 km de extensão, do Trevo de Cerejeiras até o município de Corumbiara e ainda 48 quilômetros da RO-391, da BR-364 até o município de Chupinguaia.