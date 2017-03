Publicidade





A Federação das Escolas de Samba das Unidades Carnavalescas (Fesec) de Porto Velhosolicitaram o adiamento do desfile para o dia 30 de abril. De acordo com o presidente da Fundação Cultural (Funcultural), Ocampo Fernandes, o pedido foi atendido e as escolas só entrarão na avenida no final de abril.

O presidente da Funcultural disse ainda que a decisão de adiar os desfile foi das escolas e não da instituição. “As escolas entraram com um pedido solicitando a transferência do desfile mais uma vez, e aceitamos. A festa é deles é nós estamos aqui para apoiar. A nova data é dia 30 de abril, e não mais dia 15”, explicou Ocampo.

Conforme o secretário, as escolas não desfilaram antes, pois possuem pendências com a prefeitura. “A Fesec não está em dia com o município, a pendência é a prestação de contas do desfile do ano passado. E essa situação impede a instituição de receber o recurso diretamente, por isso estamos realizando o chamamento público para repassar os 400 mil para as sete escolas de samba que desfilarão”, finalizou Ocampo.

Segundo o presidente da Fesec, Hudson Mamedes, o adiamento foi solicitado devido à espera da saída do recursos cedidos pela prefeitura. “Cumprindo todos os prazos legais o recursos só sairá dia 11 de abril, apenas quatro dias antes da primeira data do desfile e ficaria muito em cima para realizar a compra de tecidos e detalhes finais das fantasias. Por isso solicitamos o adiamento para o dia 30 do mesmo mês”, explicou Mamedes.

Sobre as pendências com a prefeitura do desfile de 2016, o presidente da Fesec informou que já apresentou a papelada para a prefeitura.

Fonte: G1