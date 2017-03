Publicidade



Facilidade e modernização. É o que possibilita o sistema online DetranNet, implantado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO). Com isso, para ter acesso a documentos de veículos, como taxas de licenciamento, prevenção contra incêndio (bombeiros), seguro Dpvat e multas de trânsito não é necessário enfrentar filas.

Desde janeiro, os serviços referentes à documentação de veículos migraram para o sistema DetranNet, iniciativa que faz parte da segunda etapa do projeto de modernização do Detran-RO iniciado em 2016 direcionado aos serviços de habilitação.

O investimento em tecnologia levou Rondônia a ser considerado o mais ágil no tempo gasto para emissão de habilitação no País, segundo o diretor-geral do Detran, José Albuquerque. “Com o DetranNet, o serviço que demorava 30 dias para ser emitido em Porto Velho, e no interior do estado em um prazo ainda maior, agora é feito em menos de duas horas na capital e em cerca de cinco dias no interior’’, destacou Albuquerque.

Com o avanço dos serviços de habilitação, agora a expectativa se volta para o de documentação de veículos. Nesta área, são os licenciamentos a principal demanda do órgão, seguido do primeiro emplacamento e transferência de propriedade do veículo, segundo o diretor-técnico de Habilitação e Medicina do Trânsito, Acássio Figueira.

Ao acessar o www.detran.ro.gov.br, o usuário terá acesso a serviços de Habilitação e Veículos. Na parte de habilitação, é preciso fornecer o número do CPF e a data de nascimento para ter acesso aos serviços de certidão negativa, 2° via de CNH, Renovação de CNH e a Permissão Internacional para Dirigir (PID).

‘‘Com o sistema online, você elimina aquela primeira etapa de ir até um balcão do Detran, esperar na fila para pagar as taxas do serviço’’, explicou Acássio.

Com exceção da certidão negativa, que pode ser obtida 100% online e sem pagamento de taxas, os demais serviços permitem que sejam emitidas as guias com as taxas e após o pagamento o usuário só precisa ir a um dos 72 postos de atendimento do Detran-RO para receber o documento pronto.

Para a renovação da CNH, primeiro o usuário acessa o sistema e imprime as taxas online. Na guia de taxas o usuário já é direcionado às clínicas onde deve fazer os exames. Com as taxas pagas e os exames feitos, basta se dirigir a um posto de atendimento do Detran para receber a CNH.

Para a habilitação e o PID, basta acessar o sistema, emitir a taxas, fazer o pagamento e assim que for dado baixa do pagamento no sistema, o documento está liberado para o usuário ir até um Detran recebê-lo.

O procedimento é semelhante aos serviços de veículos, mas neste caso para ter acesso aos serviços é preciso informar a placa e o Renavan. ‘‘O sistema fornece ao usuário a identificação do veículo, informa ainda se há restrição à venda, se tem gravame e a relação de débitos. Tendo, é só clicar e gerar as guias de pagamento’’, esclareceu.

‘‘O sistema gera todas as taxas de licenciamento, bombeiro e o seguro Dpvat, além de direcionar para o site da Sefin [Secretaria de Finanças] para que sejam emitidas as taxas referentes ao IPVA [Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores]’’, afirmou Acássio.

O diretor técnico de Habilitação e Medicina do Trânsito explicou ainda que em caso de primeiro emplacamento, a própria concessionária, que tem acesso ao sistema do Detran, agiliza o serviço. Já quanto à transferência de propriedade do veículo, esse ainda é um procedimento presencial.

DETRAN NET

O Detran Net é um sistema que une eletronicamente o Detran aos Centros de Formação de Condutores (CFCs), concessionárias e os consultórios médicos habilitados a fazer exames. Uma junção que tem como proposta beneficiar os cidadãos com serviços desburocratizados.

‘‘Não se trata apenas da migração de um sistema para outro, mas de um novo sistema com uma versão mais moderna e ágil. O Detran sempre trabalhou com ilhas de programas que um não conversava com outro, agora estamos fazendo uma modernização tecnológica. O que vai ajudar em uma emissão mais rápida de documentos, facilidade para o usuário e segurança para nossos servidores’’, considera Acássio.

O novo sistema faz parte de um acordo de cooperação do Detran-RO com o Detran do Rio Grande do Norte.

‘‘Essa proposta de modernização partiu de uma solicitação do governador Confúcio Moura que sempre quis ver um Detran ágil onde a tecnologia pudesse estar a serviço dos usuários. E quando nós chegamos aqui, tínhamos um problema sério, o Detran não tinha um sistema próprio. Diante disso, fizemos contato com outros Detrans e chegamos à conclusão que existia um sistema muito bom no Rio Grande do Norte, que nos cedeu. Agora temos um sistema próprio de Rondônia’’, comemorou o diretor-geral do Detran.

E as melhorias são contínuas. ‘‘O Detran tem buscado nesses últimos anos se tornar mais ágil e moderno para atender com qualidade e excelência o usuário. E isso passa pela modernização tecnológica e em breve passará também pela edificação de um novo prédio com seis andares onde o governador já conseguiu um terreno para construção da nova sede onde iremos concentrar todos os serviços do Detran da capital em um só lugar’’, disse Albuquerque, completando que os prédios do Detran no interior também passam por melhorias, a exemplo de Cacoal e Pimenta Bueno.

NOVIDADES

Controle de placas – Segundo o diretor-geral, o Detran Rondônia é o primeiro do Brasil que implantou o controle de placas dentro do sistema. ‘‘Nós controlamos o estoque pelo sistema e verificamos a segurança delas’’.

Habilitação em casa – A partir do DetranNet, outros serviços são projetados para chegar até os rondonienses. ‘‘Assinamos na semana passada com os Correios um aditivo para que desde já a habilitação seja entregue na residência de quem assim optar’’, ressaltou Albuquerque.

Elucidação de crimes – ‘‘Nós temos um banco de dados muito rico em informações de pessoas e veículos. Então apresentamos a proposta de ser um parceiro da segurança pública na elucidação de crimes com lançamento instantâneo de informações sobre roubo e furto de veículos. A ideia é que as delegacias tenham acesso ao nosso sistema para que a comunicação seja feita com agilidade’’, afirmou Acássio.

RenachJud – Segundo o diretor Acássio, a mesma parceria deve ser feita com o Tribunal de Justiça para que os juízes façam o lançamento dos impedimentos referentes a crimes de trânsito instantaneamente no sistema.

Aplicativo do Detran Rondônia – Está em processo licitatório um aplicativo para que os serviços do Detran também possam ser acessados por meio desta tecnologia e baixados em celulares e tablets. ‘‘É o Detran na palma da mão, você não vai precisar acessar o site, basta ir direto no aplicativo’’.

Ainda segundo o diretor Acássio, a entrega em casa será uma novidade do novo Portal Detran Digital que será lançado em breve em Rondônia. ‘‘Vamos iniciar os testes e assim que verificado que o serviço tem êxito vamos liberar essa opção para os usuários’’, pondera.