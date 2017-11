Diretor do Grupo Abril diz que Rondônia vive uma revolução que o país desconhece

“A revolução Rondônia precisa ser mostrada ao país”, disse nesta sexta-feira (10), Walter Longo, o presidente do Grupo Abril, após ser informado sobre as potencialidades do estado e as ações governamentais voltadas para o futuro. Longo foi recebido no Palácio Rio Madeira pelo governador Confúcio Moura e assessores.

Foi um encontro informal. O presidente do Grupo Abril veio a Porto Velho para participar de um evento voltado para empreendedores e foi ao Palácio Rio Madeira para uma visita ao governador.

Além do governador, estavam presentes o secretário de Finanças, Wagner Garcia; o procurador-geral do estado Juraci Jorge, o chefe da Casa Civil Emerson Castro, a superintendente de Assuntos Estratégicos, Rosana Souza, e o superintendente estadual de Comunicação, Domingues Junior, com a diretora-executiva Edna Okabayashi.

Responsável pelo grupo que edita algumas das publicações mais importantes do país, Walter Longo disse que os programas em andamento e que colocam Rondônia entre os estados com melhores indicadores na produção de alimentos, combate à corrupção e transparência, entre outros, tem “obrigatoriamente que ser mostrados ao país”.

As iniciativas presentadas, segundo o executivo, são um contraponto em relação à pauta negativa do Brasil atual.

PROJETOS

“Como está o estado?”, quis saber o visitante no gabinete do governador Confúcio Moura.

Confúcio disse que o estado surpreende pela resposta aos projetos implantados. Citou a educação como exemplo dos programas de sucesso, relatando a criação de escolas que preparam alunos para o mercado de trabalho e para vida. Nesta perspectiva, segundo o governador, as salas de aula deixam de ser apenas locais onde o conhecimento é voltado para o vestibular.

A mediação digital, que atinge populações indígenas e quilombolas, foram destacados no relato. A vitória da professora Elisangela Suruí no concurso Professor Nota 10 foi citada com ênfase.

GOVERNANÇA

Confúcio também falou sobre a conectividade digital, que favorece a disseminação do conhecimento e também ao empreendedorismo. Um dos itens recebidos com mais entusiasmo foi o diálogo que o governo estadual mantém com os demais poderes como forma de harmonia para a governança.

As ações para manter as contas em dia, o estabelecimento de uma nova política de segurança pública e as preocupações com o impacto produzido pelas drogas que passam pela fronteira com a Bolívia também forma comentados. O visitante ainda assistiu ao vídeo institucional Rondônia de Oportunidades, que contém informações sobre as potencialidades do estado.

Também chamou a atenção do presidente do Grupo Abril o evento Inforparty, que acontece de 17 a 19 deste mês em Porto Velho.

Após ouvir a apresentação, Walter Longo admitiu que o que acontece em Rondônia é uma novidade positiva, que ele definiu como Revolução Rondônia. ”Não é possível que estas inovações não cheguem ao restante do país”, afirmou.