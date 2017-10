Divulgado gabaritos preliminares do concurso da Sepog

Foram divulgados nesta terça-feira (24) os gabaritos preliminares das provas objetivas para o preenchimento de 80 vagas de cargos efetivos na Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos (Seae) e Secretaria Estadual de Finanças (Sefin). As provas foram realizadas em cinco municípios do Estado no último domingo (22).

Os gabaritos estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição responsável pelo concurso. O prazo para a interposição de recursos é até a próxima quinta-feira (26). O candidato deverá usar formulário próprio, encontrado no endereço eletrônico da instituição e respeitar as respectivas instruções, entre elas está a de ser claro, consistente e objetivo. O edital prevê o indeferimento de recurso inconsistente ou fora do prazo. A divulgação da resposta aos recursos está prevista para o dia 14 de novembro, junto com a publicação do gabarito definitivo e resultado preliminar da prova objetiva.

O concurso registrou mais de 19 mil inscritos nos cargos de Analista de Planejamento e Finanças, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação, Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação. De acordo com a equipe coordenadora do concurso no âmbito da Sepog, o número de candidatos ausentes foi um pouco mais de 3500 em todo o estado.

Em fiscalização junto com equipe formada por membros da Sepog, o secretário da pasta, George Braga, informou que tudo ocorreu dentro da normalidade e ressaltou a satisfação do governador Confúcio Moura em possibilitar a realização de um concurso para preenchimento de vagas de gestores públicos, representando um marco na gestão pública de Rondônia.