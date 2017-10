Dois vencedores do Coffee of The Year 2017 são de Rondônia

A qualidade da bebida do café conilon produzida em Rondônia já era conhecida no estado, mas agora, superando expectativas, dois dos cafés vencedores do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé 2017) têm essa qualidade confirmada e consagrada nacionalmente. O Coffee of The Year / Melhor Café do Ano 2017 escolheu o café produzido por Tiago Novaes Duarte o segundo melhor café e o produzido por André Kalk, o terceiro colocado, vencendo regiões tradicionais dos grandes barões do Café. Em primeiro lugar ficou o café produzido em Manhuaçu, na região das matas de Minas, estado sede do evento.

A empolgação tomou conta da comitiva de Rondônia quando o anúncio dos vencedores foi feito. Tiago, emocionado, na cabia em tanta felicidade. Agradecendo à Emater-RO e a todos os que o apoiaram, Tiago desabafa: “chegar aqui não foi fácil” e complementa: “sair lá de Rondônia, do município de Cacoal, e chegar onde estamos hoje, segundo lugar do Brasil, é uma emoção muito grande.”

Para André, essa foi uma experiência única. Lembrando o irmão Sergio Kalk, vencedor do 2º Concafé, que iniciou todo esse processo de busca por um café de qualidade, ele diz que “alcançar essa colocação é uma vitória para Rondônia, agora vamos ver ate onde a gente consegue chegar”. E deixa uma mensagem para os produtores de café do estado: “Acreditem na qualidade, porque é possível”.

COFFEE OF THE YEAR 2017

Durante a Semana Internacional do Café, local onde foi realizado o Coffee of The Year, visitantes do mundo todo puderam provar os cafés selecionados para concorrer aos melhores do ano. Foram 150 amostras de café acima de 80 pontos da variedade Arábica e 10 da variedade Conilon. Rondônia concorreu nesta última e apresentou dois dos melhores cafés nessa variedade.

As provas foram realizadas com base na Associação de Cafés Especiais (SCA) – união das associações de cafés americana (SCAA) e européia (SCAE) que passaram a ser uma única entidade. E as notas de qualidade foram referenciadas pelo Instituto de Qualidade do Café (CQI).

Conheça os grandes vencedores do país:

CAMPEÕES DO COFFEE OF THE YEAR 2017 – CATEGORIA CONILON

– 1º lugar Sítio Boa Vista Dutra (Manhuaçu – Mata de Minas) – Osvaldina Alves Dutra (Irmãos Dutra)

– 2º lugar Sítio Cafezal 2 (Cacoal – RO) – Tiago Novais Duarte

– 3º lugar Kalk – André Kalk (Cacoal – RO)

CAMPEÕES DO COFFEE OF THE YEAR 2017 – CATEGORIA ARÁBICA

– 1º lugar Sítio Caminho da Serra (Araponga – Matas de Minas) – Sandra Lelis da Silva

– 2º lugar Café Serra do Boné (Araponga – Matas de Minas) – Carlos Sérgio Sanglard

– 3º lugar Fazenda Fortaleza dos Borges (São Gonçalo do Sapucaí – Mantiqueira de Minas) – Patrícia Borges

– 4º lugar Café Fazenda Ninho da Águia (Alto Caparaó – Caparaó) – Clayton Barrosa Monteiro

– 5º lugar Fazenda Jardim das Oliveiras (Araponga – Matas de Minas) – Simone Dias Sampaio Silva

– 6º lugar Sítio Caminho da Serra (Araponga – Matas de Minas) – Paulo Henrique Miranda

– 7º lugar Fazenda Sertãozinho (Botelhos – Sul de Minas) – Jose Renato Dias

– 8º lugar Fazenda Klem (Luisburgo – Matas de Minas) – Cesar Viana Klem

– 9º lugar Sítio Cordilheiras do Caparaó (Iúna – Caparaó) – Deneval Vieira

– 10º lugar Forquilha Café (Dores do Rio Preto – Caparaó) – Fabio Protásio de Abreu