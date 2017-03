Publicidade



Um proprietário de uma pizzaria e um entregador de pizzas foram roubados na noite da última quinta-feira (23), em Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam no comércio, quando foram abordados por dois homens, que chegaram no local em uma motocicleta.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas relataram que estavam na pizzaria localizada na Avenida Belo Horizonte, no Bairro Industrial, quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. Na ocasião, o passageiro estava armado com um revólver, entrou no comércio, anunciou o roubou e obrigou as vítimas a entregarem certa quantia em dinheiro, além de um aparelho celular.

Após a ação, os criminosos fugiram do local na motocicleta. A PM foi acionada e realizou buscas pela cidade, mas nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil. O local onde ocorreu o roubo é monitorado por câmeras de segurança, as imagens foram entregues à polícia.

Fonte: G1