Duas caminhonetes roubadas em Porto Velho e Theobroma (RO) foram recuperadas em Guajará-Mirim (RO), na fronteira com a Bolívia. O primeiro veículo foi apreendido no estacionamento de um hotel na última sexta-feira (24) e o segundo em uma residência no Bairro Jardim das Esmeraldas, já na madrugada deste sábado (25). Quatro jovens foram presos suspeitos de receptação.

Segundo as informações registradas pela PM nos dois boletins de ocorrência, uma guarnição da 1ª Unidade Especializada de Fronteira (1ª Unesfron) fazia uma patrulha de rotina no Bairro Caetano quando viu a caminhonete com placa de Theobroma estacionada em um hotel.

Ao pesquisar a placa, os policiais descobriram que o veículo havia sido roubado na zona rural do município de Theobroma, onde o proprietário foi rendido e amarrado pelos assaltantes.

Questionado, o dono do hotel alegou que um homem deu entrada no estabelecimento pela manhã e estacionou o carro. Em seguida saiu a pé e não voltou mais, não sendo possível identificá-lo. O carro foi apreendido e levado para o pátio da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

O segundo caso aconteceu por volta das 3h deste sábado. Após uma denúncia anônima de que havia uma caminhonete roubada escondida em uma casa no Bairro Jardim das Esmeraldas, a guarnição foi até o local e encontrou o veículo.

O dono da residência disse aos policiais que um amigo o pediu para que guardasse o carro no local. O suposto amigo acabou confessando que foi contratado por outro homem para guardar o veículo e posteriormente entregá-lo a um receptador no Bairro Triângulo, onde seria cruzado para a cidade boliviana de Guayaramerín.

O proprietário do imóvel e mais três suspeitos que estavam com ele receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia suspeitos de receptação. A caminhonete foi apreendida.

Até o fechamento desta reportagem, os suspeitos ainda não haviam sido ouvidos pelo delegado plantonista e permaneciam detidos em uma cela da delegacia.

Fonte: G1