É esse tipo de política baixa, que necessita acabar em Espigão do Oeste

O vereador Cosmo, “inaugurou” no último dia 19(quinta-feira), a iluminação de uma quadra de areia no bairro cidade alta (veja aqui). Com dois postes reaproveitados, e quatro refletores dois em cada poste, mal consegue iluminar o centro da quadra, estão ali prontos e aptos a virar notícia na próxima ventania.

Tão pouco, já foi suficiente para que o vereador se achasse no direito de dizer que levou uma obra para o bairro, convocou a imprensa, chamou carro de som, Secretário de Esportes, Presidente da Câmara, só faltou os fogos.

Um disparate da parte do parlamentar. E não me venha com falácias de que estar satisfeito porque ajudou crianças. Fazer política com algo tão pequeno, só não é mais baixo, do que a forma que usou as pessoas daquele bairro para se promover politicamente.

A iluminação era tão forte, tão boa, que foi necessário ligar um flash apontado para o rosto do vereador para que o mesmo pudesse ser visto pelas câmaras que o filmava. É de uma canalhice política imensurável.

A certa altura alguém fala, a praça tá lotada, o campo suíço também e a quadra de areia não é diferente. Contudo bastava olhar para o lado para ver que o campo suíço bem como a praça estava tal como antes, as escuras e vazios como é de costume para o horário, não tinha 30 pessoas no pseudo evento do vereador.

O vereador tem feito um trabalho dentro da razoabilidade de seus limites culturais e intelectuais, contudo é este tipo de política baixa que necessita ser extirpada da nossa sociedade.

Quando tomado pelas palavras, o vereador se faz de bobo para iludir bobo, e essa tem sido sua base para o discurso de reeleição que já começa a toma forma, na próxima sessão não é de se duvidar que algum dos seus pares diga:

“O senhor não deve ter medo das ruas, porque tem trabalho realizado olhe lá os dois pontos de luz que colocou em seu bairro.”

#poucasnemsempreboas

por Roney Ribeiro