Publicidade



Gustavo Silva é natural de Espigão do Oeste, o atleta esteve esse fim de semana em Brasília participando do Circuito Loteria Caixa – Fase Regional, aonde representou Rondônia.

Participou em três modalidades, conquistando o 2º lugar na prova de lançamento do dardo, nas provas de lançamento do disco e de arremesso de peso, Gustavo conquistou o 3º lugar.

Gustavo gravou um vídeo com exclusividade para o Portal Espigão e falou sobre suas conquistas e dificuldades para participar da prova.