Edição 2017 dos Jogos Escolares de Rondônia entra para a história do desporto escolar

O coordenador geral dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), professor Ítalo Aguiar, avaliou a edição de 2017 como a melhor da história da competição. O Joer é dividido nas etapas regionais e estaduais resultando na classificação de alunos-atletas que representam Rondônia em competições em nível nacional. A etapa estadual juvenil (15 a 17 anos) encerrou no domingo (22), em Porto Velho.

“A execução à risca do planejamento e do organograma de todas as etapas do Joer, sem dúvida alguma, trouxe o mais perfeito resultado da história dos jogos”, declarou o coordenador, ao final das atividades esportivas realizadas no domingo, na capital.

Os jogos escolares iniciam na realização de competição das modalidades coletivas e individuais em dez regionais. Os campeões são classificados às fases estaduais infantil, juvenil e paralímpica, de onde as equipes coletivas e os alunos-atletas individuais com os melhores resultados e índices técnicos representam Rondônia em competições nacionais. A juvenil foi a última etapa a ser realizada em 2017.

“O resultado positivo do Joer não depende apenas da competição em si. As políticas públicas implantadas e aplicadas pelo governo estadual são ferramentas importantes para evolução da qualidade do esporte escolar”, diz Ítalo Aguiar, reforçando que “incentivos governamentais aos professores de educação física foram suportes imprescindíveis”.

Sobre os incentivos aos profissionais de educação física, Aguiar destacou as capacitações técnicas e congressos fora de Rondônia e a implantação de Centro de Treinamento Desportivo Escolar (CTDE) em três cidades. “Os Centros de Treinamentos já atende 1600 estudantes na maioria das modalidades esportivas”, explica o coordenador, mencionando que “no Joer os atletas demonstraram que treinaram o ano todo”.

A etapa juvenil ocorreu de 12 a 22 de outubro com competições em cinco modalidades coletivas e seis individuais. Os campeões e com índices foram classificados para representar Rondônia nos Jogos Escolares da Juventude, de 16 a 25 de novembro, em Brasília (DF).