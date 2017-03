Publicidade



O Campeonato Rondoniense 2017 vai para a quarta rodada no próximo final de semana. De acordo com a tabela organizada antes do início da competição, todos os jogos deveriam ser realizados no domingo, 2. No entanto, devido as eleições municipais de Guajará-Mirim, o confronto entre GEC e Ji-Paraná foi adiantado para o sábado, 1.

Em todo o estado as eleições municipais foram realizadas em outubro de 2016, mas como o candidato eleito na Pérola do Mamoré não pôde assumir, por decisão do TSE, uma nova votação será realizada no início de abril.

O jogo contra o Ji-Paraná acontece às 16h do sábado, 1, no estádio João Saldanha. O Guajará ainda não conseguiu vencer na temporada 2017 do campeonato estadual e, por ter entrado em campo com jogadores irregulares, está na última posição da tabela com -3 pontos. O Galo da BR, que soma um empate e duas derrotas, está uma posição acima, na sétima colocação, com um ponto.

Fonte: G1