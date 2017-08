Publicidade

Nascido em 29 de novembro de 1912, o senhor Saturnino Tavares chegou na manhã de hoje (31) na sala do Tribunal do Júri de Espigão do Oeste para fazer o seu recadastramento biométrico.

Com 104 anos seu Saturnino mostrou a carteira de identidade e surpreendeu a todos que trabalhavam no local. Mesmo não tendo mais a obrigatoriedade de votar, ele fez questão de fazer seu recadastramento para que tenha garantido o direito de votar e também para evitar eventuais problemas futuros com instituições bancárias e benefícios sociais.

“Um exemplo de cidadão”, disse o chefe do cartório eleitoral, José Barbosa, e aproveitou para lembrar a toda sociedade que o recadastramento vai até sexta(04) e não terá prorrogação. Ainda segundo Batista, nos dias 03 e 04 (quinta-feira e sexta-feira) o atendimento ao público vai se estender até as 19h.

Antes de dar início ao processo recadastramento biométrico, Espigão do Oeste possuía 22.404 eleitores, até o momento 86,7% já compareceram para fazer a cadastro biométrico.