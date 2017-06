Publicidade

Começa nesta segunda-feira, 5 de junho, a revisão do eleitorado com coleta de dados digitais nos municípios de Espigão do Oeste e Pimenta Bueno. A revisão é referente ao Programa de Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral.

Para fazer a atualização cadastral, os eleitores de Espigão devem comparecer das 8 às 17h no Fórum do Município, no auditório do Tribunal do Júri. Em Pimenta Bueno, o horário é o mesmo, mas o atendimento será feito na Câmara Municipal.

No recadastramento, o eleitor deverá apresentar os seguintes documentos originais: título de eleitor, CPF, comprovante de residência atualizado e documento de identidade oficial com foto.

Caso o eleitor não compareça, terá o seu título cancelado, o que implicará em uma série de impedimentos, tais como: ser nomeado e tomar posse em concurso público, obter passaporte e CPF, assim como a obtenção de documentos que exijam certidão de quitação eleitoral. O recadastramento biométrico é obrigatório.

Comparecendo desde já para realizar a biometria, o cidadão só tem a ganhar. Além disso, evitará grandes filas nos últimos dias de atendimento. Por isso, eleitor de Espigão do Oeste e Pimenta Bueno, não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença