Segundo o site do Tribunal de Contas da União, no ano de 2016 o município de Espigão do Oeste arrecadou R$ 56,27 milhões. 22,27% a mais do que o previsto.

Na saúde o investimento foi de R$ 15,3 milhões, o que correspondeu a 27,37% do orçamento, o mínimo legal é 15%, na educação foram gastos R$ 17,79 milhões (29,74%) o mínimo é 25%.

Já com o Gasto de Pessoal o município gastou o equivalente a 48,51% do orçamento, o máximo é 60%, totalizando assim, R$ 32,75 milhões em folha de pagamento e outras despesas do setor.

A previsão de arrecadação com recursos próprios para o corrente ano é R$ 8, 1 milhões aproximadamente, até hoje (21), já foram arrecadados 31,71% do total esperado, caso siga a mesma previsão dos últimos anos, a partir de junho até o fim do ano, o município terá um forte aumento na arrecadação, como indica o gráfico abaixo do último ano.

32.712 (Médio) População (IBGE Estimado/2016)

4.518,03 (Médio) Área territorial (km2) (IBGE Estimado/2016)

421,71Mi PIB (R$) (IBGE Estimado/2016)

0.672 (Médio) Idhm (PNUD/2010)

Região VI – Cacoal Região Planejamento (Lei ordinária nº 1808, de 20 de Novembro de 2007)