Em Cacoal, polícia localiza jovem que fugiu sem prestar socorro a vítima de acidente

Um jovem de 18 anos foi ouvido da Delegacia de Polícia Civil de Cacoal (RO), município a 480 quilômetros de Porto Velho, na última quarta-feira (13) por ter se envolvido em um acidente de trânsito, na noite anterior, que provocou a morte de um mototaxista e deixou uma adolescente de 14 anos ferida. Na ocasião, o suspeito que é monitorado por tornozeleira eletrônica fugiu do local sem prestar socorro as vítimas.

Os policiais militares receberam informações, na manhã de quarta-feira, do nome da pessoa envolvida no acidente de trânsito. Para confirmar a denúncia os policias se dirigiram até o albergue, órgão responsável pelos apenados monitorados por tornozeleiras eletrônicas, onde constataram que o suspeito havia estado no local do acidente.

Após a confirmação, os policiais foram até a casa do suspeito onde o encontraram deitado com escoriações nos braços e pernas. Ao ser indagado sobre o envolvimento no acidente e o motivo de não ter prestado socorro as vítimas, o suspeito confirmou e disse aos policiais que fugiu com medo de ser preso, por usar tornozeleira.

A moto e as roupas utilizadas pelo suspeito no momento do acidente foram apreendidas pela polícia. O jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, onde foi ouvido pelo delegado.

Entenda o caso

Um mototaxista morreu na noite de terça-feira, após se envolver em um acidente de trânsito no Bairro Village do Sol II, em Cacoal. Conforme o boletim de ocorrência, a outra pessoa envolvida na colisão estava de motocicleta e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Segundo testemunhas relataram à polícia, o motociclista que fugiu era monitorado por tornozeleira eletrônica e tinha como passageira uma adolescente de 14 anos, que fraturou as duas pernas e foi socorrida ao Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal (Heuro).

