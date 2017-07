Um homem de 47 anos foi conduzido até o Hospital Municipal pela Polícia Militar, após ter recebido golpes de faca de seu parceiro de 21 anos. O caso aconteceu na cidade de Espigão do Oeste.

Os dois homens estavam em um evento no estabelecimento Gshow e no final da festa, teriam saído juntos para a casa do infrator, aonde mantiveram relação sexual, segundo a vítima o infrator teria pego R$ 80,00 de sua carteira, e ao ser questionado se seria aquela a forma de pagamento, o infrator ficou nervoso e de posse de uma faca investiu contra a vítima desferindo vários golpes, no entanto conseguiu acerta apenas um.

Na tentativa de ajudar, uma terceira pessoa segurou o infrator, neste momento a vítima conseguiu empreender fuga do local e se refugiou na casa de seu sobrinho.

Ao chegar ao local a Polícia Militar localizou o infrator, que passou tentar atingir os policiais com socos, unhadas e mordidas, o infrator foi contido e encaminhado até a UNISP, onde foi apresentado para o plantonista.

Segundo os policiais, ao ser preso o infrator por diversas vezes os ameaçou de morte, dizendo que na primeira oportunidade que tivesse, iria matar os agentes.