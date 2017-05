Faltando apenas quatro dias para encerrar o prazo da 42ª etapa de vacinação contra a febre aftosa, 55% dos produtores rurais de Espigão D’Oeste (RO), a 539 quilômetros de Porto Velho, comprovaram a imunização dos animais até a quarta-feira (10). A campanha iniciou no dia 15 de abril em todo o estado para vacinar os bovinos e bubalinos de todas as idades. Conforme a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), os pecuaristas devem vacinar os animais até o dia 15 de maio e até o dia 22 de maio declarar a vacinação.