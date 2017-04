Publicidade



No mês de maio as contas de energia irão ter a bandeira tarifária vermelha, o que irá representar um acréscimo de R$ 3 para cada 100 quilowatts-hora (KWH) consumidos.

Acionada sempre que é preciso ligar usinas termelétricas, a bandeira tarifária vermelha será cobrada pela segunda vez neste ano.





Segundo Romeu Rufino que é diretor-geral da Aneel, as contas de energia devem continuar com a bandeira vermelha até o fim do período seco, que vai até novembro.

Em Rondônia nada muda

Após uma Ação Civil Pública movida pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (FACER), a Eletrobras ficou proibida de cobrar bandeiras tarifárias nas contas de energia em Rondônia.

O deputado Léo Moraes foi o entusiasta da ação, começando uma briga na Assembleia Legislativa de Rondônia e posteriormente levando a demanda para FACER, que tinha legitimidade para propor a Ação Civil Pública.