Luiz A. S., de 52 anos, foi preso no início da manhã desta quarta-feira (21) após manter a própria esposa em cárcere privado, uma mulher de 41 anos, torturá-la e fazer várias ameaçar de morte. O fato aconteceu na residência do casal localizada no Bairro Mariana, na Zona Leste de Porto Velho. A vítima é deficiente visual de um olho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou aos policiais que seu esposo estava embriagado e é essa seria a segunda vez que ele a deixava trancada e que na tarde de terça-feira (20) foi agredida a tapas porque a panela de feijão estourou.

Durante esta manhã, a mulher contou que durante toda a madrugada foi agredida, torturada, xingada e ameaçada de morte pelo esposo, caso ela chamasse a polícia.

Para conseguir resgatar a vítima, os policiais tiveram que abrir a porta da residência com um alicate porque o agressor jogou todas as chaves fora e estava trancado com a mulher dentro de casa se recusando a sair.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Porto Velho. Na delegacia, o homem não respeitou a presença dos policiais e continuou as ameaças contra a esposa.