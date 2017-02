Atendendo ao pedido da Associação Industrial do Vestuário de Rondônia (Assinvest), da Associação Comercial e Industrial (ACIPB) e das unidades do Sebrae e Senai, o governador Confúcio Moura esteve na manhã dessa terça-feira (21), em Pimenta Bueno, para ouvir os anseios do setor.

Os associados e empresários do ramo de confecções se uniram especialmente para fortalecer as parcerias com o governo de Rondônia, com o objetivo de fomentar a economia, gerando mais empregos.

“O governador Confúcio Moura atendeu ao nosso chamado e está aqui hoje para ouvir vocês, que representam o polo de confecções de Pimenta Bueno, Cacoal e região. Vocês são os porta-vozes desse setor e têm hoje uma grande chance de estreitar ainda mais as parcerias com o governo de Rondônia”, enfatizou a prefeita Juliana Roque, no início da reunião.

Entre os pedidos feitos pela Assinvest e ACIPB, estão o apoio do governo para a organização e realização de um evento em Porto Velho com a proposta de divulgar as marcas genuinamente rondonienses. “Apenas na Assinvest nós temos 24 indústrias de confecções associadas. Mandamos nossa marca para outros nove estados, mas vemos a necessidade de fortalecer a nossa indústria aqui dentro de Rondônia, e por isso queremos o apoio do estado para conseguir realizar um evento em Porto Velho, divulgando assim tudo o que é produzido pelo setor de confecções de Rondônia”, destacou Linda Von Rondon, vice-presidente da associação.

Durante a reunião, os empresário pediram também que o governo apoie a realização de treinamentos voltados aos trabalhadores das indústrias do setor. Confúcio Moura assumiu o compromisso e, aproveitando a presença de representantes do Sebrae e Senai, propôs a parceria com estas duas instituições para oferecer os cursos, treinamentos e oficinas.

“Nós sabemos que nas indústrias do vestuário têm garantia de emprego para muitos cidadãos rondonienses, e esse pedido com certeza será atendido. Veremos qual a melhor maneira de oferecer a qualificação da mão de obra dos trabalhadores deste setor. Firmamos aqui o compromisso de, em parceria com o Sebrae, o Senai e as associações, organizarmos e oferecermos toda a qualificação necessária para os trabalhadores das industrias de confecções”, ressaltou o governador.

Durante o encontro, o empresário Everaldo Bogoni, de Cacoal, agradeceu o engajamento do governador. “O senhor sempre atende aos nossos chamados e sempre se mostra preocupado e atencioso com o que é produzido em Rondônia. Isso nos dá um grande ânimo. Rondônia é um estado que tem muito a oferecer e a mostrar, e o senhor nos incentiva para isso”, ressaltou o empresário.

Por sua vez, Jair de Souza Cruz, empresário de Pimenta Bueno, ressaltou a confiança que os empresários têm no governo do estado. “O setor de vestuário emprega muita gente, afinal não se faz nada de forma automática, é preciso de gente nas confecções. Por isso estamos animados e queremos sempre contar com o apoio do governo de Rondônia e de outras instituições que podem vir a somar conosco”, reforçou.