A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Rondônia realizará, no dia 8 de abril, um leilão de 91 bubalinos e um equino. O evento acontecerá no Campo Experimental da empresa, no município de Presidente Médici (RO), localizado no Km 10 da BR-364, a cerca de 400 quilômetros de Porto Velho.

A ação iniciará a partir das 9h. Os animais que serão leiloados estão divididos em 17 lotes e já estão disponíveis para visitação das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Conforme a Empraba, poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, portadoras de CPF ou CNPJ. É vedada a participação de menores de idade.

Os animais serão vendidos à vista para a pessoa que oferecer o maior lance, não inferior à avaliação, nas condições em que se encontram. Portanto, os interessados deverão examinar os bens no período de exposição.

Os compradores têm o prazo de dez dias úteis para retirada dos bens, a contar da data de quitação dos lances e a consequente liberação dos bens arrematados.

Quem não retirar os bens leiloados no prazo previsto, ficará sujeito ao pagamento da multa equivalente a 1% por dia de atraso. Caso ultrapassem o prazo previsto, os bens serão revertidos ao patrimônio da Embrapa.

De acordo com a empresa, é de responsabilidade dos vencedores dos lances as despesas com impostos, taxas, transportes e remoção dos animais, ficando a empresa isenta de qualquer tipo de ajuda de custo.

O edital com a relação completa dos animais, com valor inicial de cada um dos lotes e as regras do leilão, está disponível no site da Embrapa. Fonte: G1