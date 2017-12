Empreendimento: Deputada Lúcia Tereza visita a agroindústria Serra Azul

Nesta sexta feira 30, a deputada Lúcia Tereza acompanhada pelo secretário de estado de agricultura, Evandro Padovani, o gerente executivo da EMATER, Luiz Gomes, o prefeito Célio Renato, presidente da câmara Darci Kischener, vereadores, secretários municipais, gerentes dos bancos do Brasil e do Basa, empresários, visitou a empresa Serra Azul de propriedade da empresaria rural Marta Felberg. A empresa localizada na linha JK a 70 km da sede do município atua no seguimento de abates de aves e tem o acompanhamento técnico da equipe da Emater/Espigão através do veterinário Samuel que visita a indústria periodicamente para verificar as condições técnicas da empresa. Marta Felberg e a sua família se revezam nas tarefas de cuidados na produção das aves até o abate, controle de qualidade, embalagem e entrega.

Com esse trabalho familiar, a empresa Serra Azul mantém uma produção média de mais de 2000 aves/mês. Toda a produção do frango Caipirão Serra Azul é entregue nos principais mercados da cidade, e também aos órgãos públicos através do programa PAA que atende a merenda escolar. Ao visitar e conhecer todas as instalações da agroindústria Serra Azul a deputada Lúcia Tereza destacou a persistência da empresaria rural Marta e sua família nesse trabalho que se iniciou de maneira tímida e já começa a dar bons resultados. “Como pudemos acompanhar hoje aqui é uma agroindústria dentro das normas legais tanto é que ela possui o selo municipal de inspeção, portanto esta credenciada a produzir e comercializar dentro de tudo o município de Espigão”. Afirmou a deputada ao parabenizar a atuação dos técnicos da Emater/Espigão no acompanhamento da implantação da agroindústria. “É muito bom que o senhor esteja aqui hoje secretário Padovani para ver as nossas dificuldades, mas também conhecer as nossas potencialidades para produzir”.

Lúcia Tereza ressaltou a luta da empresária Marta Felberg e toda a família para realizar o sonho de criar o seu próprio empreendimento e fazer ele se tornar uma realidade. “Espigão tem muita gente como a Marta senhor secretário, o que precisa é ter melhores condições para que possam também começar a sonhar”. A deputada aproveitou a presença do gerente do Banco do Brasil/Espigão e o gerente do Basa para cobrar melhores linhas de créditos para os pequenos produtores do município. “Espigão precisa dessas pessoas produzindo e para isso é preciso que haja incentivos para que possam iniciar suas atividades, olhem o exemplo da Marta e família, hoje eles são uma realidade, é um projeto que deu certo”. Afirmou a deputada. Após conhecerem a agroindústria, foi realizada uma simbólica inauguração da empresa com as presenças de todas as autoridades.