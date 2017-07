Publicidade

Ao participar da solenidade de inauguração da 99° loja Havan no último sábado, 22/07, na cidade de Cacoal, o empresário Luciano Hang foi enfático em afirmar que o aeroporto foi um dos principais motivos para instalação da unidade na capital do café. Hang salientou a importância do homem público na busca de obras que fomentam a economia local e da região.

“Sem este aeroporto não conseguiríamos implantar a loja Havan em Cacoal, muito menos chegar em novos horizontes. Nós, empresários, não podemos perder tempo viajando 03, 04, 05 horas de carro nestas malhas viárias precárias para visitar uma determinada cidade. Daí a importância de investimentos macro para uma cidade. Cacoal está de parabéns pelo trabalho feito pelo deputado Nilton Capixaba com apoio do Governo do Estado” finalizou.

A Havan abriu as portas no município e atraiu 50 mil visitantes nos dois primeiros dias de funcionamento. O empreendimento da rede é o segundo de Rondônia e representa um investimento de R$ 35 milhões, com a geração de 200 empregos diretos no município.

O projeto da loja de Cacoal segue o padrão nacional da Havan. Na fachada, a megaloja da Avenida Castelo Branco, BR-364, reproduz os traços da arquitetura da Casa Branca, sede do governo americano, que caracteriza os empreendimentos da rede em todo o Brasil. Outro símbolo presente na loja é a réplica da Estátua da Liberdade, com 36 metros de altura. A Estátua foi incorporada pela rede como símbolo desde 1996 e representa a liberdade de escolha e de compra que os clientes encontram na Havan.

Para o coordenador da Bancada Federal, deputado Nilton Capixaba (PTB/RO), esta afirmativa do empresário Luciano Hang ratifica o seu trabalho e a certeza de dias melhores para região. “Agora precisamos potencializar os voos regionais de Rondônia para o restante do País e trazer voos noturnos para Cacoal, visando progresso e desenvolvimento” disse.

O Aeroporto Capital do Café conta com voo diário do Jato 195, com capacidade para 119 passageiros na rota Cacoal/Cuiabá da empresa Azul Linhas Aéreas. O trabalho de Nilton Capixaba foi essencial para esta conquista. A aeronave decola diariamente no trecho de Cuiabá/Cacoal e Cacoal/Cuiabá.

Recentemente o aeroporto foi contemplado com recursos na ordem de R$ 10.000,000,00 (dez milhões de reais), valores estes para ampliação do terminal de passageiros e aquisição de equipamentos os sistemas de auxílio à navegação aérea. Os recursos empregados são provenientes do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) da Secretaria de Aviação Civil.

O aeroporto de Cacoal foi o único construído no interior do País nos últimos 30 anos, tamanha são as exigências estabelecidas pelos órgãos competentes como a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil e a SAC, Secretaria de Aviação Civil. Foram investidos aproximadamente 25 milhões de reais na construção desta grande obra para população de Rondônia. Moderno e funcional, o aeroporto de Cacoal é a prova definitiva de que, em Rondônia, o progresso chega voando.