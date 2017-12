Equipamentos de comunicação são entregues à delegacias e quarteis na região de fronteira na BR-429, em Rondônia

A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) recebeu da Secretaria de Planejamento Organização e Gestão (Sepog), equipamentos de informática para atender cidades do interior de Rondônia.

A ação é resultado de trabalho integrado entre as duas secretárias por meio da Gerência de Integração e Fronteira da Sesdec (GISF), que apresentou projeto no valor aproximado de R$ 100 mil para melhorar a estrutura física e de comunicação de quatro delegacias de Polícia Civil e sete quartéis da Polícia Militar ao longo da BR-429.

Foram adquiridos pela Sepog e repassado à Sesdec 44 no-breaks para dar mais estabilidade e segurança ao funcionamento dos computadores já distribuídos através do convênio como Enafron (Estratégia Nacional de Segurança nas Fronteiras), órgão da Senasp, para evitar interrupções nos trabalhos em andamento e danos aos equipamentos. Do total, 24 equipamentos foram entregues a Polícia Militar e outros 20 para as Delegacias de Polícia Civil.

Também foram adquiridas 11 impressoras à laser e 11 bebedouros de coluna, sendo quatro de cada para a Polícia Civil e sete de cada para a Polícia Militar. São equipamentos básicos e eficientes que servirão para melhorar o ambiente de trabalho dos servidores.

Segundo o secretário adjunto de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Luiz Roberto de Mattos, que recebeu os equipamentos, estas tecnologias potencializam as atividades do policiamento na região da BR-429, o que representa avanços. Outra ação destacada por Mattos é a importância da parceria entre as secretarias do governo que frisa bem o caráter integrativo defendido pelo governador Confúcio Moura.

“A aquisição dos equipamentos facilita outra ação, desta feita, desenvolvidas pelo Neifro (Núcleo Estadual de Desenvolvimento de Fronteira), necessário para atender às unidades policiais da região da BR 429”.

Muitos equipamentos de comunicação que estavam parados por falta de peças de reposição reduziam o número de instrumentos disponíveis para as equipes envolvidas nas atividades, o que diminuía a eficiência da comunicação. Com a aquisição de 169 baterias, todos os rádios disponíveis no eixo da BR-429 estarão disponíveis para o uso nas diversas missões da faixa de fronteira. Ao todo foram adquiridas 48 baterias para a Polícia Civil e 121 para a Polícia Militar.

A criação dos Núcleos Estaduais de Fronteira foi uma solicitação do governo federal, com o objetivo de propor medidas e coordenar ações que visem o desenvolvimento de iniciativas necessárias à atuação do Governo Federal na Faixa de Fronteira, através da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira.

A Comissão busca o diálogo com instituições federais atuantes na Faixa de Fronteira dos Estados, visando Formular Planos Regionalizados de Desenvolvimento e Integração Fronteiriços.

“Nosso agradecimentos especiais às servidoras Camila e Rúbia do NEIFRO/Sepog, que com suas equipes não mediram esforços para a aquisição dos equipamentos que hoje são entregues à Sesdec”, ressaltou o coronel PM Glanert – da Gerência de Integração e Segurança de Fronteiras da Sesdec.