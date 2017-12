Equipe do Rondônia Mais segura participa de Seminário sobre segurança em Monte Negro; projeto de videomonitoramento é entregue a comunidade

Equipe do Programa Rondônia Mais Segura liderada pela gerente de convênios da Sesdec Valkiria Maia participou do primeiro Seminário sobre Segurança Pública na cidade de Monte Negro, a 250 quilômetros de Porto Velho.

O seminário foi realizado nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro (quinta e sexta-feira), na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aurélio Buarque de Holanda, com várias atividades promovidas pelo Conselho Municipal de Segurança Pública criado há cerca de dois meses em Monte Negro.

Durante o evento, a equipe da Sesdec entregou o projeto de videomonitoramento elaborado para a cidade, pactuado anteriormente com a Associação Comercial. Houve também apresentação de um grupo de capoeira.

O segundo dia de evento foi marcado pela presença de mais de 380 alunos que participaram de palestras nas salas temáticas durante todo o dia. De manhã 190 alunos participaram das palestras. No turno da tarde outros 192 acompanharam. Violência na Escola; Combate às drogas; Aliciamento de menores para exploração sexual; Estatuto da Criança e do Adolescente; Regimento Interno do Conselho; e Menores na Direção de Veículos Automotores, foram alguns temas abordados.

Duas importantes palestras marcaram a abertura do evento na quinta-feira. A pedagoga, Marly Fogaça, técnica em Políticas Públicas fez explanação sobre a importância da comunidade na participação do conselho de segurança. A segunda palestra foi com o coronel PM Lessa, Coordenador de Recursos Humanos da PMRO que abordou o tema: “Segurança Pública: responsabilidade de todos”.

Doutorando em Ciência Política, Lessa discorreu sobre a importância da formação do ser humano e a atuação da família nessa formação. Segundo o militar, o Estado atua na formação do cidadão, mas é necessário que isso se dê numa segunda fase. A primeira e principal fase de formação do ser humano é de estrita responsabilidade da família.

“Os pais têm que tratar bem seus filhos e isso incluiu muita disciplina. Os filhos, por sua vez, precisam obedecer aos pais. Porque quando os pais falham na formação dos filhos, o Estado precisa intervir”. Porém a condução do processo de formação de um adolescente, feito pelo Estado, é rigorosa. “Por isso pais, eduquem seus filhos. Não esperem que o Estado o faça”, disse o coronel Lessa, ao público presente.