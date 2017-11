Equipes do programa Rondônia mais segura encerram visitas às cidades; agenda continuará em 2018

Ao visitar 16 municípios no interior do Estado, desde que foi lançado em 21 de setembro, o Programa Rondônia Mais Segura superou a meta estabelecida pela Sesdec que era de 15 cidades a serem visitadas em 2017, com diálogos programados para as 22 cidades com maiores índices de ocorrências de acordo com dados da Gerência de Estratégia e Inteligência da Sesdec (GEI).

Para 2018, as seis cidades que ainda não foram visitadas serão contatadas no início do ano. O Programa tem como principal característica, o diálogo com a sociedade.

Com a ação o governo pretende inverter situações de vulnerabilidade na área de segurança pública dessas cidades, e torná-las mais tranquilas para se viver, resultado de ações diversas que serão implementadas através do Programa “Municípios Mais Pacíficos”, uma ação do “Programa Rondônia Mais Segura”.

Nas cidades visitadas, até então, foi amplo o debate entre representantes do Estado, executivos municipais, associações comerciais, câmaras municipais, conselhos tutelares, igrejas, bem como sindicados de trabalhadores rurais. Para validar o que foi pactuado, o governador Confúcio Moura estará pessoalmente nessas cidades, quando assinará um documento único com tudo que foi acordado, validando o pacto.