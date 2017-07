A palestra Convênio na Administração Pública, que será ministrada pelo procurador da Procuradoria Geral do Estado (PGE) Leonardo Falcão Ribeiro tem por objetivo repassar conhecimentos sobre o tema para os servidores públicos do estado. A palestra está sendo oferecida pela Escola de Governo.

Segundo o coordenador de produção de Ensino a Distância (EAD), Jamerson Barreto, disse que os interessados podem se inscrever pelo site da Escola de Governo no endereço eletrônico: www.escoladegoverno.ro.gov.br até o dia 08 de agosto ou até esgotar o número de vagas.

Estão sendo oferecidas 200 vagas exclusivas para servidores públicos do estado. A palestra será realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), no dia 09 de agosto no horário das 8h30 às 12h30.

Mais informações entrar em contato pelo telefone (69) 98484-3969 ou pelo e-mail: coordacademica@escoladegoverno.ro.gov.br