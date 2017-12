Espigão do Oeste, concurso será parcialmente cancelado

O prefeito Célio Renato da Silveira, concedeu uma coletiva de imprensa hoje (06), pela manhã, aonde informou que o concurso público de Espigão do Oeste, que foi realizado no dia 27 de Setembro, deverá ser parcialmente cancelado.

Constava em todas as provas do ensino superior, questões de matemática, e as questões especificas não foram incluídas nas provas.

Célio Renato disse ainda que todas as provas deveram acontecer no dia 01 de Novembro, e serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, ao todo foram mais de mil (1.000) inscritos para as vagas do ensino superior.

Mais informações a respeito dos locais de prova, serão repassadas através do site da empresa responsável pelo concurso.

por Roney Ribeiro

do Portal Espigão