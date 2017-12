Espigão do Oeste, vítima de acidente é carregado na carroceria de um Fiat Strada. Aonde estava a ambulância?

Nesta tarde de sexta-feira 02 de setembro, estava eu a vagar pelas ruas da minha linda cidade de Espigão do Oeste apreciando a beleza das flores e ouvindo o canto dos pássaros, quando me deparei com um aglomerado de pessoas. Meu pai sempre disse que a “curiosidade matou o gato”, mas como eu só tenho uma vida e não sou tão gato assim, resolvi me arriscar e chegar um pouco mais perto para ver o que estava ali acontecendo. Quando vi aquela cena procurei controlar minha emoção que estava sendo fortemente influenciada pela minha razão, escolhi não narrar o que estava ali acontecendo até pra não inflamar mais a situação, sendo que algumas pessoas que estavam ali, assim com eu assistindo toda a cena, gesticulavam umas com as outras a respeito da falta de assistência por parte do poder publico municipal no que se refere a disponibilizar uma ambulância apropriada, juntamente com uma equipe técnica para o socorro da vitima.

Não vou gastar meu português até porque tenho certa limitação com as palavras, vou deixar esta parte para os nobres vereadores, que eles possam se valer das mais belas poesias ou dos mais envolventes contos de fada no momento em que forem discursar, caso sintam em seus corações o desejo de defender os interesses do povo em especifico neste tema apresentado – ESTE ACIDENTE OCORREU NA RUA DA MATRIZ, AS IMAGENS FORAM REGISTRADAS AS 16:55 DO DIA 02/10/2015. NADA CONSTA NO TEXTO REFERENTE AS CAUSAS DESTE ACIDENTE, NOME DOS ENVOLVIDOS E CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE E OS DIREITOS DOS MESMOS.

por Celso Ricardo