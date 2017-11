Espigão do Oeste; após longa espera, filho de paciente adentra corredor e flagra médica usando celular

Na última quarta-feira (01/11), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no Hospital Municipal de Espigão do Oeste. Narra o boletim de ocorrências, que o solicitante, alegou que cansado de esperar atendimento para sua mãe que passava mal, resolveu adentrar em um dos corredores do hospital, e acabou flagrando a médica que deveria estar prestando o atendimento aos pacientes, usando um Smartphone.

O solicitante disse que não sabia precisar qual seria a finalidade do uso do celular, nem se seria esse o motivo da demora no atendimento. Quando procurada, a médica alegou que em momento algum deixou de prestar assistência a paciente, pois estava atendendo na parte interna (enfermaria), sendo que a outra médica que estava escalada para enfermaria, tinha passava mal.

Consta no boletim, que no momento que os policiais chegaram no HPS, a mãe do solicitante já estava sendo medicada e encontrava-se internada na sala de observação.

O uso do celular durante do trabalho

O uso de celular durante o trabalho, é uma prática que tem incomodado os empregadores, uma vez que as diversas redes sociais têm ocupado grande parte do tempo das pessoas que usam a internet. Dessa forma acaba por comprometer a produtividade e a eficácia do serviço que o trabalhador se comprometeu a realizar.

No funcionalismo público, a sociedade tem assumido o papel de agente fiscalizador como no caso acima.