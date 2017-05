Espigão do Oeste através da cultura Pomerana, esteve representado hoje (24) no primeiro dia da 6ª edição da Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná. Quatro casais fizeram a alegria do público presente, mostrando toda a alegria e tradição da cultura Pomerana.

Na oportunidade o Prefeito Nilton Caetano e o Vice Walter Lara, convidaram todos para participar nos dias 29 e 30 de julho da Festa Pomerana que irá acontecer em Espigão do Oeste. A expectativa é que se promova a cultura do Povo Pomerano de Espigão do Oeste.

Senador Acir Gurgacz

Apresentação da Cultura Pomerana





Secretário Evandro Padovani

O EVENTO

A 6ª edição da Rondônia Rural Show iniciou, nesta quarta-feira (24), em Ji-Paraná, com o entusiasmo que é comum ao agronegócio. Sob sol forte, produtores de variados segmentos, industriais, comerciantes, artesãos, pesquisadores, estudantes e operários nem perceberam que estavam vivenciando um momento especial. “Fazemos algo diferente, bonito e exemplar. Queremos mostrar que o Brasil pode começar por aqui”, definiu o governador Confúcio Moura sobre o evento.

A capital do agronegócio, como o município de Ji-Paraná é conhecido pelos seus moradores, recebe, durante a feira, representantes de diversos países, da indústria de equipamentos agrícolas, de sementes, defensivos agrícolas, de eletrificação rural, enfim, de tudo o que se relaciona com o homem do campo.

Pelos quase 600 estandes estão expostos produtos que interessam ao agropecuarista, por exemplo, além de técnicas que potencializam a produção ou que acrescentam qualidade.

Cercado por jornalistas, visitantes e parlamentares da região, Confúcio Moura disse que a Rondônia Rural Show é uma festa de negócios, inspiradora e de aprendizado.

O governador convidou a população a conhecer a feira, mas remendou: “tragam água e se preparem para andar muito. Quem vier aqui vai sair diferente.”

Confúcio confessou que ao idealizar a feira, seis anos atrás, teve medo que o resultado não fosse o esperado. “Achei que não haveria ninguém para prestigiar. Hoje, não há espaço vazio”, comemorou.

Com uma grande comitiva, em que estavam secretários, visitantes, empreendedores, parlamentares e técnicos, o governador percorreu de carro os caminhos da carne, leite, café e peixe, área que é uma extensa vitrine tecnológica, com soluções inovadoras que interessam aos produtores rurais.

Ele também visitou o estande do Banco da Amazônia, onde conversou com o presidente Marinaldo Melo e o superintendente regional Wilson Evaristo. Assistiu também a uma explicação sobre a Rota do FNO (Fundo Constitucional do Norte), que passa a ser mais acessível e ágil para financiamentos aos produtores rurais, conforme política pública do governo do estado.

A extensa programação da feira prossegue com palestras técnicas em vários ambientes diariamente.