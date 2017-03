Publicidade





Moradores de Espigão do Oeste, indignados com a forma como a secretária municipal de Saúde (Semsau), Zilda Jucilaine Bordinhao, vem conduzindo a pasta, denunciaram ao jornal eletrônico www.informarondonia.com.br, que diversos abusos vem sendo cometidos pela direção da secretaria em favorecimento político de determinados funcionários do setor.

Um deles seria um motorista que durante o último ano esteve afastado por problemas de saúde e que permanece de atestado médico, mas foi reintegrado com gratificação e fazendo uso do veículo da secretaria para tratar de assuntos pessoais. Nas imagens abaixo o servidor está em frente à sua residência na caminhonete da prefeitura tratando de assuntos que nada tem a ver com a Semsau e nem com o município.

O servidor em questão é Adão Gonçalves De Souza, motorista que, inclusive, recebe diária de campo. O que vem incomodando os servidores da Semsau e também os habitantes de Espigão do Oeste é que esse servidor estaria afastado para tratamento médico, contudo, está trabalhando e recebendo diárias. Conforme as denúncias, tudo graças ao apadrinhamento político do funcionário público em questão.

O jornalismo do jornal eletrônico www.informarondonia.com.br tentou contato com a titular da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão do Oeste, Zilda Jucilaine Bordinhao, entretanto não foi possível contactá-la.