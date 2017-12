Estudante de medicina é morta e namorado suspeito tenta forjar suicídio

Para despistar, o suspeito tentou forjar a cena do crime para que a morte parecesse suicídio, no entanto, equipe de investigação da polícia paraguaia afastou a possibilidade. O caso aconteceu no MT.

Uma estudante de medicina de 30 anos foi morta na manhã desta segunda-feira (18), em uma casa do Bairro Guarani, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. Para despistar, o suspeito tentou forjar a cena do crime para que a morte parecesse suicídio, no entanto, equipe de investigação da polícia paraguaia afastou a possibilidade.

De acordo com informações do site Porã News, quando moradores acionaram a polícia, comunicaram sobre um suicídio, já que uma corda foi amarrada na parte superior de uma varanda e no pescoço da universitária, identificada como Kelly Cristina Gonçalves Cardoso.

Um banco também foi colocado próximo ao corpo. Com a chegada da polícia, peritos constataram que o caso se tratava de um homicídio.

Até o momento, o namorado da vítima é o principal suspeito pelo crime. Kelly já havia registrado diversas denúncias de violência contra o companheiro e na noite anterior, os dois teriam discutido.

Comentários