Quatro novos estudos clínicos nos Estados Unidos sobre complementos de testosterona para homens idosos mostraram resultados contrastantes e que não permitem determinar se os benefícios dessa terapia hormonal são maiores do que seus riscos cardiovasculares – de acordo com uma pesquisa publicada nesta terça-feira (21).

Em 2015, a FDA, agência que regula o setor de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, reforçou seu alerta sobre os riscos que os tratamentos com testosterona representavam para o coração dos pacientes.

Os quatro testes clínicos avaliaram os efeitos da testosterona, administrada em forma de gel, em homens com 65 anos, ou mais.

Publicados nesta terça-feira na revista médica “Journal of the American Medical Association” (JAMA), os resultados são baseados em 788 participantes com níveis baixos de testosterona, aparentemente devido apenas à idade. Eles foram acompanhados durante um ano em 12 centros médicos dos Estados Unidos.