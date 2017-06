Ex-morador de Espigão do Oeste, é preso por abuso sexual de crianças

Os investigadores do SEVIC da Polícia Civil de Nova Mamoré tiveram conhecimento que existia um mandado de prisão em aberto em desfavor de ONALDO NOGUEIRA DE AMARAL, que foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelo crime de Estupro de Vulnerável.

A prisão em cumprimento ao mandado aconteceu no início da noite desta terça feira, 20 de junho, por volta das 19hs e 30mim, no bairro Santa Luzia, quando os polícias fizeram levantamentos e souberam que o autor do crime estava em uma casa de carne no bairro Santa Luzia.

O crime aconteceu no ano de 2011, na cidade de Espigão do Oeste, interior de Rondônia, ONALDO NOGUEIRA DE AMARAL, de 68 anos, conhecido como GOIANO, atualmente estava residindo na linha 32 em Nova Dimensão.

De acordo com o Ministério Público, Onaldo abusou sexualmente de duas crianças, uma de 6 anos outro de 7, o abusos aconteceram durante churrascos realizados na casa de uma filha de Onaldo em Espigão do Oeste, a criança de 6 anos foi obrigada a pegar no pênis do pedófilo, além de ser tocada nas partes íntimas.

Os abusos aconteceram em dias diferentes, a primeira vítima foi a criança de 6 anos, a segunda, a de 7 anos, esta teve as partes íntimas tocadas e reclamou de muito ardor na genitália, e também foi obrigada a pegar no pênis de GOIANO.

GOIANO ameaçava as crianças para que elas ficassem caladas, falando que se contassem ao pais, iriam apanhar e ficar de castigo sem televisão.

Após a prisão, quando já estava na Delegacia de Nova Mamoré, ONALDO NOGUEIRA DE AMARAL falou os investigadores que estava passando mal e foi levado para o hospital, e até o fechamento desta matéria permaneceu sob observação médica, pois o mesmo tem problema de pressão alta.

Ao Rota Mamoré, os investigadores falaram que neste tipo de caso, há um empenho primordial nas investigações, para que pessoas com esse tipo de conduta não fiquem no seio da sociedade, evitando que façam mais vítimas, contudo, há suspeita que GOIANO possa ter feitos outras vítimas aqui em Nova Mamoré. Ele será encaminhado ao Presídio de Gujará Mirim para cumprimento da pena. MANDADO Nº 81-19.2012.8.22.0008.0001 Órgão Expedidor:Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2° Vara Única Município: Espigão D’oeste.