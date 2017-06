Publicidade

Três pessoas ficaram feridas após um brinquedo conhecido como “montanha russa” descarrilhar e se chocar contra o chão no Parque de Exposições de Espigão do Oeste (RO). O acidente ocorreu durante a 15º Exposição Agropecuária da cidade (Expoeste), que se encerrou no domingo. Uma das vítimas teve ferimentos na costela e permanece hospitalizada.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas relataram que estavam em um carrinho da montanha russa, quando o equipamento descarrilhou e se chocou contra o chão. Com a queda, todos foram arremessados para fora do carrinho.

O jovem de 21 anos que não se identificar, contou que no momento do acidente estava no brinquedo junto com a esposa, de 26 anos, e uma amiga do casal de da mesma idade. "Lembro-me que o carrinho começou pegar velocidade e logo descarrilhou, batendo no chão com força, arremessando a gente contra a terra", relembra.

Segundo o jovem, com a queda ele teve algumas escoriações pelo corpo, enquanto a esposa do jovem além de escoriações, sofreu um corte na cabeça. Já a amiga do casal quebrou uma costela, corte na cabeça e um grande hematoma no pulmão, que precisou ser drenado. “O primeiro atendimento que recebemos foi de um médico que estava na festa. Depois a equipe do Corpo de Bombeiros que estava trabalhando no evento nos encaminhou para o hospital”, relata.

Conforme a vítima, a organização da festa está prestando ajuda. Ele e a esposa já deixaram o hospital, mas a amiga continua hospitalizada. “O caso dela é um pouco mais grave, por isso a família dela, que é de Cacoal (RO), a transferiu para um hospital de lá”, diz o jovem, acrescentando que era a primeira vez usava o brinquedo. “Ela não queria ir e agora que não vou mais mesmo”, desabafa.

O vice-presidente da Associação Rural do Município, Itamar Dalosto, disse ao que associação está dando todo apoio às vítimas. Ainda segundo o dirigente, todas as dependências o parque de exposição é segurada, foi vistoriada e aprovada pelo Corpo de Bombeiros. Ainda segundo Itamar, os organizadores esperam o resultado do laudo da Polícia Técnica para definir as reais causas do acidente.