Extensionista da Emater-RO conquista 3º lugar no Prêmio Boas Ideias com aplicativo para o produtor rural

Desburocratização e tecnologia foram o que motivou Lilian Barbosa da Silva, da Emater/Ouro Preto do Oeste, a apresentar uma boa ideia para a assistência técnica e extensão rural de Rondônia. O uso de um aplicativo que auxilie o produtor rural e facilite o atendimento do extensionista foi inscrito no Prêmio Boas Idéias de 2017. A inovação levou a extensionista da Emater-RO a conquistar o 3º lugar entre as melhores idéias apresentadas.

O Prêmio Boas Idéias é uma iniciativa do governo de Rondônia que visa valorizar os servidores públicos do quadro do poder executivo, reconhecendo novas idéias que trazem inovação na gestão pública. Em sua quarta edição, o prêmio incluiu a categoria população, estendendo a inovação para o cidadão rondoniense.

Mais de 300 ideias foram inscritas e apenas 20 selecionadas, sendo 10 na categoria servidor público e 10 na categoria população, selecionadas por uma comissão avaliativa, sem acesso aos nomes dos inscritos. A votação foi aberta à população que, através do site www.boasideias.ro.gov.br fez as suas escolhas.

A zootecnista Lilian Barbosa da Silva, lotada no escritório da Emater-RO no município de Ouro Preto do Oeste desde setembro de 2009, sentiu a dificuldade dos agricultores familiares em se deslocarem até a sede do município e não conseguirem o atendimento desejado. “A gente às vezes vê o produtor indo embora ou porque está sem o documento necessário ou porque o técnico está no campo”, diz Lilian.

A proposta que a extensionista levou para o Prêmio Boas Ideias foi a de criar um aplicativo onde o produtor rural familiar pode agendar sua visita ao escritório e já vir com todos os documentos necessários. Com o árduo trabalho do produtor no campo, sair da propriedade por muito tempo ou muitas vezes pode ser prejudicial para sua atividade, assim, Lilian explica que o uso de um aplicativo onde ele já pudesse cadastrar seus documentos, ou mesmo fazer um checklist dos documentos necessários e marcar o horário com o técnico que o atende, facilitaria a sua vida e até o trabalho dos extensionistas. “Seria como um pré-atendimento online.”

VALORIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

O Prêmio Boas Ideias tem proporcionado a apresentação de propostas inovadoras e de extrema importância para desburocratização dos serviços públicos. Para a zootecnista Lilian, ser classificada trouxe mais animo para que ela continue prestando serviços com eficiência ao público que atende. “A classificação trouxe valorização para mim, como servidora”, diz. O prêmio no valor de R$ 6 mil reais recebido com a conquista também veio em boa hora, vai ajudar no seu casamento, marcado para janeiro de 2018.

Com a classificação, o governo disponibilizará recursos financeiros e a idéia será repassada com detalhes para a equipe técnica que irá desenvolver o aplicativo. A expectativa agora é que o aplicativo seja disponibilizado já no início de 2018 e leve a todo produtor rural da agricultura familiar de Rondônia um atendimento com qualidade e tempo otimizado.

Após a entrega da premiação Lilian foi parabenizada pelo presidente e vice-presidente da Emater-RO, Francisco Coutinho e Marcio Milani, respectivamente, e por seus colegas de trabalho.