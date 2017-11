FACULDADE DE PIMENTA BUENO INOVA EM SEU PROCESSO SELETIVO

A Faculdade de Pimenta Bueno (FAP) está completando 18 anos de criação no mês de novembro. Ao longo desses anos, passou por mudanças e evoluções, sempre investindo em melhorias para seus acadêmicos. São anos incentivando o crescimento da região, formando profissionais qualificados, empenhados a melhorar o bem-estar da população local.

Atualmente, a FAP oferece 5 cursos de graduação e 18 cursos de pós-graduação. Todas as suas graduações possuem nota quatro na avaliação do Ministério da Educação (MEC). Sendo que, o curso de Ciências Contábeis é o melhor de Rondônia e está entre os 100 melhores do país. O curso de Administração também está entre os melhores do estado, ficando em segundo lugar no ranking do MEC.

No processo seletivo 2018.1, a instituição de ensino inovou. Agora os interessados em ingressar na FAP podem agendar suas provas através do site www.vestibularfap.com.br e, dessa maneira, terão mais comodidade. Cada candidato pode fazer a prova no dia e horário em que achar melhor, exceto domingos e feriados. A prova também é realizada de maneira online e em minutos o resultado está pronto. Facilitando para quem deseja fazer a matrícula na hora, ganhando até 90% de desconto na primeira mensalidade.

Você pode entrar em contato com a FAP gratuitamente através do número 0800 002 0222.

Comece sua história de futuro na FAP.