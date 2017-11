Faculdade de Pimenta Bueno promoveu o III Ciclo Científico

O III Ciclo da Faculdade de Pimenta Bueno, contou com apresentação de trabalhos científicos produzidos pelos acadêmicos, com orientação de todos os docentes da instituição.

Nos dias 30 e 31 de outubro foi realizado o III Ciclo Científico da FAP, com a temática “Inclusão Social: da Escolarização à Atuação Profissional”. Na ocasião, estiveram presentes os acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Pedagogia, Psicologia, além do corpo docente desses cursos e o público externo.

O III Ciclo da Faculdade de Pimenta Bueno, contou com apresentação de trabalhos científicos produzidos pelos acadêmicos, com orientação de todos os docentes da instituição. Além dos trabalhos científicos dos atuais estudantes da FAP, também tivemos a participação de acadêmicos de outras instituições de ensino, assim como de egressos da própria Faculdade de Pimenta Bueno.

O objetivo do ciclo científico é promover a socialização das pesquisas realizadas na iniciação científica, em parceria com os professore, além de apresentar para o público externo o que está sendo desenvolvido dentro da instituição.

“A Faculdade de Pimenta Bueno, por meio do CEEX, tem buscado ao longo destes anos, fortalecer a iniciação científica dentro da instituição. Além disso, esta ação tem dado um excelente resultado, que podemos observar com a realização deste último ciclo científico, que contou apenas com apresentação de trabalhos apenas de acadêmicos”, comentou a diretora da instituição, Prof.ª Me. Eliene Alves Ferreira.

A FAP aproveita a ocasião para parabenizar a organização do evento e os alunos, pela dedicação e esforço apresentado durante todo o curso.