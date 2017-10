Faltam apenas 6 dias para o Enem; confira as dicas da FAP para a prova

Faltam 06 dias para a primeira prova do Enem e você precisa estar preparado para o grande dia. É a oportunidade de conseguir uma boa nota na prova e ingressar na instituição sem precisar prestar o vestibular. Por isso, foca nas nossas dicas e não perde a chance de ir super bem nessas provas, ok? Vamos lá:

Um dia antes, se prepare:

Deixe separado tudo que você vai precisar no dia seguinte, para que não ficar na correria. Leve caneta preta, de corpo transparente, e não esqueça de levar um documento oficial com foto. Caso seu documento tenha sido roubado ou furtado, leve o boletim de ocorrência para comprovar a ausência do documento.

Aproveite o dia anterior para descansar. Tudo o que você estudou já está gravado na memória, não adianta ficar sofrendo na véspera. Relaxe, descanse, durma cedo. Essas coisas vão garantir um bom desempenho no dia seguinte.

Só vale documento de identificação original, oficial e com foto. Fique esperto! Nem tente levar cópias simples, cópias autenticadas ou documentos sem foto.

Confira seu Documento

Documentos válidos

Passaporte

Cédula de identidade (RG)

Certificado de Reservista

Carteira Nacional de Habilitação

Certificado Dispensa de Incorporação

Carteira de Trabalho e Previdência Social

Identidade Funcional em consonância com Decreto 5.703/06

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe

Identidade para estrangeiros expedida pelo Ministério da Justiça

No dia da prova:

Saia de casa com antecedência de casa, para evitar pegar trânsito. Por mais que seja domingo, não esqueça que muitas pessoas na sua cidade também vão fazer a prova. É importante que você já saiba em qual escola vai fazer a prova, com vários dias de antecedência, para não se atrasar também. Afinal, você não quer estrelar a capa de uma notícia por ter ficado para o lado de fora do portão, né?

No café da manhã, evite comidas pesadas e leve para a prova água e algum lanche leve, como barrinha de ceral, chocolate e afins. Você não quer ficar prejudicado por que passou mal na hora da prova. Vale lembrar que não é permitido o uso de boné e relógios nos exames, então deixe tudo isso em casa. Se você é o tipo de pessoa ansiosa e costuma ficar nervoso durante provas assim, lembre-se: não crie expectativas, para não piorar sua ansiedade, e, em caso de crise no meio da prova, respire pausadamente para se acalmar.

Ah! Nada de tirar fotos na hora da prova, hein? Você não quer perder um ano de dedicação só por que foi tirar uma selfie. Foco!

10h – Abertura dos portões

11h – Fechamento dos portões

11h a 11h30 – Procedimentos de segurança na sala de prova

11h30 – Início das provas

17h – Término das provas em 5/11

16h – Término das provas em 12/11

HORÁRIO DE RONDÔNIA