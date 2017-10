Família passa a ter renda de R$ 30 mil por mês com a produção de polpas de frutas

A polpa produzida é vendida no comércio local e também é fornecida para aproximadamente 30 escolas municipais e estaduais de Guajará-Mirim e Nova Mamoré (RO), município vizinho distante a 40 quilômetros, além de distritos próximos.

O negócio da família ganhou o reconhecimento e apoio do Ministério da Agricultura e da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semagrip), além de outros órgãos e entidades que acompanham o projeto desde o início. Segundo o agrônomo da Semagrip no município, Fábio Ferreira da Silva, disse que o foco do órgão é incentivar os pequenos produtores a fazerem o plantio de fruteiras para estimular essa cultura nas propriedades da região, produzindo frutas nativas e também trazidas de outras regiões do país.

“Recomendamos que o proprietário faça a análise do solo para ter o diagnóstico de qual nutriente está faltando para repor, dessa forma a planta jamais vai deixar de produzir em larga escala. Já em relação as pragas estamos usando um sistema agroflorestal, imitando uma floresta com uma grande diversidade de plantas. Naturalmente cada praga tem um predador natural e assim conseguimos manter o equilíbrio, caso houver uma situação de emergência iremos recorrer a produtos químicos, porém até agora nunca precisamos”, explicou Fábio.

A expectativa da família é que a partir de 2018 o negócio seja expandido e as polpas sejam vendidas para outras cidades do estado e as demais regiões do Brasil.